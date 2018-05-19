De Graafschap - Almere City (Omniworld) düellosu

De Graafschap ve Almere City (Omniworld), 20 Mayıs 2018 Pazar günü Hollanda Eerste Divisie Play Off 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:45. Maç öncesi De Graafschap 1 puanla 2. sırada, Almere City (Omniworld) 1 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi De Graafschap, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Almere City (Omniworld), son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 394 kodlu maçta; İddaa oynayanlar De Graafschap kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Almere City (Omniworld) sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

De Graafschap son hafta oynanan Jong AZ maçında 2-2 berabere kaldı.

Almere City (Omniworld), Volendam karşılaşmaında 2-0 kazandı.