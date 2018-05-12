De Graafschap - Telstar Ijmuiden maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie Play Off 2.Tur maçında De Graafschap ile Telstar Ijmuiden, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. Ev sahibi De Graafschap, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Telstar Ijmuiden son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 400. İddaa'da De Graafschap kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Telstar Ijmuiden kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

De Graafschap son hafta oynanan Jong AZ maçında 2-2 berabere kaldı.

Telstar Ijmuiden, Cambuur Leeuwarden karşılaşmaında 0-1 yenildi.