ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşayan 18 yaşındaki ABD vatandaşı Kaan Sercan D., DEAŞ yanlısı radikal gruplara destek verdiği ve bomba yapımıyla ilgili bilgi verdiği gerekçesiyle Pazartesi günü tutuklandı.

FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından yürütülen soruşturmada, 18 yaşındaki gencin, DEAŞ için savaşmak üzere ülke dışına çıkmayı düşündüğü ve ABD'de bir saldırı planladığı iddia edildi. Federal savcıların hakkında başlattığı suç duyurusunun ardından dün Houston'da gözaltına alındı. Kaan Sercan D.'nin 2 kez Suriye'ye gitmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu bilgisi de yer aldı.

Kaan D.'den bir veda videosu çekip yayınlaması istendiği ve bir saldırı gerçekleştirip hayatını kaybettikten sonra birçok kişiye ilham vermesinin planlandığı bildirildi.

Türk asıllı gencin, online olarak gizli FBI ajanları ve diğer kaynaklarla, AK-47 ve AR-15 tipi tüfek ve düdüklü tencere bombası tarifi paylaştığı da belirtildi.

Kaan D.'nin henüz avukatı olup olmadığı bilinmezken, 14 Aralık’ta mahkemeye çıkması ve tutukluluğunun açıklanması bekleniyor.

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