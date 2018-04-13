Adana polisinin yaptığı DEAŞ operasyonunda, aralarında terör örgütünün istihbaratçısı ve celladı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon başlattı.

İHA'nın haberine göre; yapılan operasyonda 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Polis, yaptığı çalışmada, gözaltına alınan R.H.O (56) isimli şahsın Suriye'deki Rakka bölgesinde yumurta satan sade bir vatandaş kılığında DEAŞ adına istihbarat topladığını tespit etti.

Zanlının ayrıca DEAŞ'ın cellatlığını yaparak birçok infaza katıldığı belirlendi. Zanlının 2 çocuğu ve eniştesinin DEAŞ'a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte Tel-Abyad'da canlı bomba olarak kendini patlattığı saptandı. R.H.O'ın Suriye'de DEAŞ'ın zayıflamasının ardından kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapıp Adana'ya geldiği anlaşıldı. Zanlının ifadesinde ise polisin tespitlerini kabul etmediği öğrenildi. Dün sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bir kadın hamile olduğu için emniyetten serbest bırakıldı. Volkan A. isimli zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, aralarında DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı olan O. ile birlikte 6 kişi tutuklandı.

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