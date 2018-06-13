Çatışma bölgeleriyle irtibat içindeydiler

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatta olduğu belirlenen DEAŞ'lı bir grubun kullandığı gizli bir mescidi tespit etti. Habertürk Gazetesi Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, DEAŞ terör örgütü üyelerinin gizli mescidinde hocalık yaptığı belirlenen E.Y. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Örgüte yakınlığıyla bilinen Tevhid dergisine yönelik yine Bağcılar'da yapılan operasyonda da, C.Y., M.Ç. yakalandı.

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk grubuna bağlı olduğu iddia edilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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