DEAŞ, Irak ordusuna pusu kurdu: 9 ölü

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün Riyad bölgesinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi'ye pusu kurdu. İHA'nın haberine göre; DEAŞ'lı teröristin kendisini patlatması sonucu Irak ordusundan 4 asker, Haşdi Şabi'den ise 5 kişi hayatını kaybetti.

11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kurulan pusunun ardından bölgede çatışma çıkması üzerine terör örgütü DEAŞ mensubu 11 terörist, Haşdi Şabi mensupları tarafından öldürüldü.

Haşdi Şabi Komutanı Vesfi El, "8 saat süren zorlu bir operasyondu. Bizden 5 asker, Irak ordusundan ise 4 asker operasyonda hayatını kaybetti. Operasyonlarda 6 intihar bombacısı kendini patlattı" dedi.

Haşdi Şabi'den hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine gönderildi.

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