ABD öncülüğünde DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Basın Ofisi, Musul’daki ABD askerlerinin görevinin DEAŞ ile mücadele olduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Basın Ofisi Koalisyon Sözcüsü Albay Thomas Veale, son günlerde ABD’nin Sincar’da askeri üs kurduğu iddialarına açıklık getirdi.

150 ABD askeri'nin 20 askeri araç ile konuşlandığı aktarılmıştı. ABD askeri birliğinin PKK'ya destek vermesi konusunda endişeler dile getirilmişti. Bölgede PKK dışında Haşdü Şabi de bulunuyor.

Basın toplantısı düzenleyen Veale, Musul kentinde faaliyet gösteren ABD askerlerinin görevinin DEAŞ karşıtı mücadeleye destek vermek olduğunu söyledi. Veale, ABD askerlerinin Suriye sınırlarındaki terör örgütü DEAŞ’tan geriye kalan militanları temizlemek için Irak ile koordinasyon halinde çalıştıklarını belirtti. Ne ABD’nin ne de Koalisyon Güçleri’nin kalıcı bir üs çabası olmadığını vurgulayan Veale, “Bölgede bulunan karargahların çoğu geçicidir. Bunlar DEAŞ ile mücadele amaçlı oluşturuldu” dedi.

Veale, ABD askerlerinin bölgede bulunma amacının Haşdi Şabi güçlerinin Irak topraklarından Suriye topraklarına uzanmasını engellemek olduğu iddialarını yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgeler arasında yer alan Musul iline bağlı Sincar bölgesinde bir askeri üs kuracağına dair haberler yayınlanmıştı.

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