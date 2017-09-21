DEAŞ suçlarını BM heyeti araştıracak!

İngiltere tarafından BMGKya sunulan karar tasarısı, 15 üye ülke tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre, Irakta terör örgütü DEAŞ tarafından işlenen savaş, soykırım ve insanlığa karşı suçları araştırmak ve delil toplamak üzere BM heyeti kurulacak.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterrese geçen ay mektup göndererek, DEAŞ'ın Irak topraklarında işlediği insanlık suçlarının sorumlularının yargılanması gerektiğini belirtmişti.

Aktör George Clooney'in eşi avukat Amal Clooney de mart ayında Irak hükümetine, özellikle Yezidi kadınlara yönelik suçların faillerinin cezalandırılması için BM'den yardım istemesi çağrısında bulunmuştu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi