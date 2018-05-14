Endonezya dün sabah, tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Surabaya'da yerel saatle sabah 07.30 sıralarında, 3 kiliseye eşzamanlı bombalı intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Polis, saldırılardan ilkinin Santa Maria Katolik Kilisesi'ne motosikletli bir terörist tarafından düzenlendiğini açıkladı. İlk saldırıdan dakikalar sonra ise Diponegoro ve Pantekosta kiliselerine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

DEAŞ'IN KOLU ÜSTLENDİ

İngiliz BBC Televizyonu'nun haberine göre, Suraya polisi saldırıların aynı ailenin üyeleri tarafından düzenlendiğini tespit etti. Santa Maria Katolik Kilisesi’ne saldırının tek motosiklete binmiş bir anne ve 2 çocuğu tarafından yapıldığı belirlendi. Baba ile 3 çocuğunun ise yine motosikletle diğer bombalı intihar saldırılarını gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıları terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini etmiş olan Cemaat Anşarut Dulah (JAD) adındaki terör örgütü üstlendi.

Dünyada en fazla Müslüman nüfusun bulunduğu Endonezya'da son aylarda İslamcı militanların saldırılarında bir artış vardı. Son 3 saldırının, mayıs ayının başında başkent Cakarta yakınındaki yüksek güvenlikli bir cezaevinde İslamcı militanların düzenlediği, 36 saat süren ve 5 güvenlik personelinin ölümüne yol açan çatışmayla bağlantılı olabileceği belirtildi. Endonezya’da nüfusun yüzde 90’ı Müslüman, geriye kalan yüzde 10’luk bölümü ise Hristiyanlar, Hindular ve Budistler oluşturuyor.

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