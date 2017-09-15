DEAŞ üstlendi: Irak'taki çifte saldırıda ölü sayısı 74 oldu

Bu saldırıdan kısa süre sonra patlayıcı yüklü bir araçla aynı bölgedeki bir güvenlik kontrol noktasına bir saldırı daha yapıldı. Kasabanın sağlık müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 74 kişinin öldüğü 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.

DEAŞ terör örgütün propaganda sayfasında saldırının sorumluluğunu DEAŞ üstlendiğini açıkladı. Ölenlerin çoğunun lokantanın içinde bulunan İranlıların olduğu ifade edildi. DEAŞ'ın halen Kerkük'ün petrol zengini olan Hawija'nın kasabasını kontrolü altında tuttuğu kaydedildi.

deaş

irak

Thi Qar

Bağdat

Nasiriya

Saldırı