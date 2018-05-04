Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide içinde faaliyet gösteren, sınır bölgesinde 2 terör örgütü üyelerinin sınır geçişlerini organize eden 7 kişi, dün sabah MİT, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medyada örgüt üyeleri ile iletişime geçtiği, örgüt üyelerinin Türkiye ve Suriye'ye geçişlerini organize ettikleri ileri sürüldü.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; MİT, Hatay İy Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerinin ilegal sınır geçişlerini organize eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında 2 terör örgütünde faaliyet gösterdiği ve sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 7 kişinin ismine ulaşıldı. MİT, Hatay İl İstihbarat ve TEM ekipleri, fiziki ve teknik takip sonrası topladığı deliller sonucu bu kişilere yönelik önceki gün 'Şafak' operasyonu başlattı. Birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan ve DEAŞ'ın sınırda ilegal geçişlerini organize ettiği belirtilen Fasal M., Eyem M., Muhammed Sait H.E., Ahmed E.M., sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ileri sürülen Abdülkadir M., çatışma bölgesi ile irtibatlı ve terör örgütüne malzeme aktarımı yaptığı iddia edlen Dyab A. ve terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet gösteren, ilegal sınır geçişlerini organize ettiği belirtilen Velid E.S. gözaltına alındı.
GİDİŞ VE GELİŞLERİ ORGANİZE ETMİŞLER
Suriye uyruklu olan 7 zanlının hem DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden kişilerin sınırdan ilegal geçişlerini organize ettikleri hem de Suriye'den Türkiye'ye gelmek isteyen DEAŞ üyesi kişilerin geçişlerini sağladıkları ileri sürüldü.
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