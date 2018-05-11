Debrecen - Diosgyor düellosu

Macaristan NB I maçında Debrecen ile Diosgyor, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Debrecen 40 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Diosgyor 30 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Debrecen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Diosgyor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da Debrecen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Diosgyor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Debrecen önceki hafta Videoton Fehervar mücadelesinde 2-5 yenildi.

Diosgyor ise Puskas FC maçında 1-0 yenildi.

Debrecen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Debrecen, kendi sahasında 24 gol attı, 23 gol yedi.

Diosgyor, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Diosgyor 16 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.