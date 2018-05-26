Debrecen - Puskas FC maçı istatistikleri

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Debrecen, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Puskas FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Debrecen 43 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Puskas FC 39 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Debrecen, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Puskas FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 267. İddaa'da Debrecen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Puskas FC kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Debrecen son haftadaki Puskas FC müsabasında 2-0 kazandı.

Puskas FC ise Debrecen maçında 2-0 yenildi.

Debrecen, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 24 gol yedi.

Puskas FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Puskas FC, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.