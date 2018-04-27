Debrecen - Vasas Budapest maçı öncesi rakamlar

Macaristan NB I maçında Debrecen ile Vasas Budapest, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Debrecen 37 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Vasas Budapest 27 puanda ve 12. sırada. Debrecen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vasas Budapest, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 351 kodlu maçı oynayanlar; Debrecen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Vasas Budapest galibiyet oranı 0.00.

Debrecen önceki hafta Videoton Fehervar mücadelesinde 2-5 yenildi.

Vasas Budapest ise Mezokovesd Zsory karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Debrecen, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 20 gol yedi.

Vasas Budapest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Vasas Budapest, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.