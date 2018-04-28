Debrecen - Vasas Budapest maçı öncesi rakamlar

Macaristan NB I maçında Debrecen ile Vasas Budapest, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Debrecen 37 puanla 4. sırada, Vasas Budapest 27 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Debrecen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vasas Budapest son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 351 kodlu maçı oynayanlar; Debrecen galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Vasas Budapest galibiyet oranı 3.30.

Debrecen son haftadaki Videoton Fehervar müsabasında 2-5 yenildi.

Vasas Budapest, Mezokovesd Zsory karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Debrecen, 22 gol attı ve 20 gol yedi.

Vasas Budapest, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vasas Budapest 16 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.