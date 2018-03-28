Hayatta hepimizin taşımak zorunda olduğu yükler var. Bu yüklerin en zoru ise hep içimizde sakladıklarımız... Bored Panda'da Rokas L isimli bir kullanıcı da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir hikâye anlattı.

Anlattıklarına göre kimliğini gizleyen bir sosyal medya kullanıcısı ailesi tarafından dedesinin ölümünden sorumlu tutuldu. Olanlara dayanamayan, üstüne üstlük kimselere de bir şey söyleyemeyen isimsiz kişi, 14 yıl önce olanları açıkladı.

Olayı arkasında bırakmak isteyen sosyal medya kullanıcısı, 14 yaşındayken gerçekleştiği iddia edilen olayı 28 yaşında itiraf etti.

Gizli kullanıcının sözleri ise şöyle:

"Ailem, dedemi kurtarmaya çalışmadığım için yıllarca onun ölümünden beni sorumlu tuttu.

Dedem çocuk felci ve daha pek çok hastalıkla boğuşuyordu ve yaşamak onu yormuştu. En çok da sabahları hastanede uyanmaktan bıkmıştı.

Bir gün beni odasına çağırdı ve elime bir kağıt tutuşturdu. Bu kağıdın olası bir durumda, hastanenin kendisinin hayatını kurtarmaması için yasal bir belge olduğunu söyledi. Bana 'Ailede de herkese güvenebilirim ancak bu konuda yalnızca sana güvenebilirim' dedi.

Birkaç gün sonra beni tekrar çağırdı. O anda kalp krizi geçiriyordu. Ben de onunla birlikte kaldım. Düşmemesi için dedemi yatağa yatırdım.

Gözlerini kapayıp nefes almayı bıraktıktan sonra onu yere yatırıp bir süre öylece onu izledim. 1 saat sonra da ambulansı aradım. Ailem ambulans vardıktan birkaç dakika sonra eve geldi. Ailemi asla aramadım. Çünkü dedemin bana verdiği kağıdı öğrenmelerini istemedim" dedi.

Sosyal medya kullanıcısının bu itirafı tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar dedesinin kararına saygı duyduğu için kimliği gizli kullanıcıyı destekledi. Bazı kullanıcılar da ne olursa olsun dedesine anında müdahale yapmaları için ambulansı araması gerektiğini savundu.

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