DEDİKODU | Domagoj Vida için AC Milan ve Everton devreye girdi

Beşiktaş'ın Domagoj Vida hamlesi sekteye uğrayabilir.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak için ön anlaşma yaptığı Domagoj Vida için iki kulüp daha devreye girdi. Ukraynalı gazeteci Valeriy Prygornytskyy, Vida ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Prygornytskyy, Dinamo Kiev ile sözleşmesini uzatmayan Vida için AC Milan ile Everton'ın devreye girdiğini ve oyuncunun menajeriyle iki kulübün de görüşme yaptığını iddia etti.

Vida'nın kararını değiştirmesi için önünde 10 gün olduğunu belirten Prygornytskyy, bu süre zarfında Beşiktaş ile yaptığı ön anlaşmadan vazgeçebileceğini ve diğer kulüplere imza atmasının önünde bir engel olmayacağını ifade etti.

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