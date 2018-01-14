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BEŞİKTAŞ, SLIMANI'DEN DE VAZGEÇMEDİ

Cyle Larin’i açıklayan Beşiktaş, Islam Slimani’den de vazgeçmiş değil... Önümüzdeki hafta içinde İngiltere’ye gidecek olan Siyah-Beyazlılar’ın başkanı Fikret Orman, Cezayirli golcü için Leicester kulübü yetkilileri ile son kez masaya oturacak.