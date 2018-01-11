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Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'ya Brezilya'dan teklif var...



Globo Esporte'nin haberine göre; Eto'o'nun menajerliğini yapan Leo Rabello, Brezilya'da kulüp aramak için Kamerunlu yıldızdan yetkiyi aldı. Rabello ilk olarak oyuncusunu, Palmeiras'a önerdi.

Vasco da Gama'nın başkan adaylarından Julio Brant'ın da Samuel Eto'o'ya teklifte bulunduğu ve başkan olması halinde transferi sonlandıracağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Antalyaspor'a 2015 yılında transfer olan Eto'o, bu sezon 15 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

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