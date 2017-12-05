DEDİKODU | ''THY, Roma'ya sponsor olacak''

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Türk Hava Yolları, dünya devine sponsor oluyor!

La Repubblica'nın haberine göre Francesco Totti ile temas kuran Türk Hava Yolları, Roma'ya forma sponsoru olmak istediğini efsane isme iletti.

Şampiyonlar Ligi son 16 maçlarından önce Roma & THY Sponsorluk anlaşmasının imzalanması ve İtalyan ekibinin 'Turkish Airlines' sponsorlu formalarıyla Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarına çıkması bekleniyor.

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