Josef de Souza'ya teklif gelmeye devam ediyor.

NTVSPOR'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'ya İspanya'dan bir teklif geldi. Teklifi değerlendirmeye dahi almayan Fenerbahçe yönetimi, Valencia'nın Josef'e yaptığı teklifi reddetti ve oyuncuyu satmayacaklarını La Liga ekibine iletti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Josef de Souza, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

josef de souza

fenerbahçe

la liga

valencia

fenerbahçe transfer haberleri