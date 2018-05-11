Defensa y Justicia - Arsenal Sarandi düellosu

Arjantin Premier Lig maçında Defensa y Justicia ile Arsenal Sarandi, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Defensa y Justicia 41 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Arsenal Sarandi 17 puanda ve 27. sırada. Ev sahibi Defensa y Justicia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Arsenal Sarandi, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 337. İddaa'da Defensa y Justicia kazanır 1.25, berabere biter 4.10, Arsenal Sarandi kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Defensa y Justicia önceki hafta Estudiantes mücadelesinde 1-2 kazandı.

Arsenal Sarandi, Velez Sarsfield karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Defensa y Justicia, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 20 gol yedi.

Arsenal Sarandi, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal Sarandi 9 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.