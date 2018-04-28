Defensa y Justicia - Rosario Central düellosu

Defensa y Justicia ve Rosario Central, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:15. Defensa y Justicia 38 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Rosario Central 31 puanda ve 17. sırada. Defensa y Justicia, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rosario Central, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 369. İddaa'da Defensa y Justicia kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Rosario Central kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Defensa y Justicia önceki hafta Colon mücadelesinde 2-3 yenildi.

Rosario Central, Nueva Chicago karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Defensa y Justicia, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 19 gol yedi.

Rosario Central, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Rosario Central, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.