Defensa y Justicia - Rosario Central düellosu

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Defensa y Justicia, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Rosario Central takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:15. Defensa y Justicia 38 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Rosario Central 31 puanda ve 17. sırada. Defensa y Justicia, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rosario Central, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 369. İddaa'da Defensa y Justicia kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Rosario Central kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Defensa y Justicia son hafta oynanan Colon maçında 2-3 yenildi.

Rosario Central, Nueva Chicago karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Defensa y Justicia, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 19 gol yedi.

Rosario Central, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Rosario Central, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.