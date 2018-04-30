Defensor Sporting - Boston River maçı heyecanı

Uruguay Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Defensor Sporting, 01 Mayıs 2018 Salı günü Boston River takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:15. Maç öncesi Defensor Sporting 24 puanla 4. sırada, Boston River 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Defensor Sporting, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Boston River, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 679. İddaa'da Defensor Sporting kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Boston River kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Defensor Sporting son hafta oynanan CA Penarol maçında 2-3 kazandı.

Boston River, Plaza Colonia karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Defensor Sporting, 17 gol attı ve 7 gol yedi.

Boston River ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Boston River, 8 gol atarken 9 gol yedi.