Defensor Sporting - CA Penarol maçı öncesi rakamlar

Defensor Sporting ve CA Penarol, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 6 puanlı Defensor Sporting 5. sırada bulunuyor, CA Penarol 9 puana sahip ve 2. sırada. Defensor Sporting, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. CA Penarol son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 516 kodlu maçı oynayanlar; Defensor Sporting galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, CA Penarol galibiyet oranı 0.00.

Defensor Sporting son haftadaki CA Penarol müsabasında 0-1 yenildi.

CA Penarol ise Defensor Sporting maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Defensor Sporting, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

CA Penarol, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. CA Penarol, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.