Yahyalı ilçesi Taşhan Mahallesi Danaözü mevkisinde patlama sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Sesin yükseldiği yere gelen ekipler, arazide define aradıkları ve dinamit patlattıkları ne sürülen Sefer A. ile Mustafa Ü.'nün, patlamanın etkisiyle oluşan göçüğün altında kaldığını belirledi.

Olay yerine çağıralan UMKE ekipleri, Aslan'ı yaralı kurtarırken Mustafa Ü.'nün cesedine ulaştı.

Sefer A. ise sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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