Bir modelinde daha dizeli kaldırıyorBilgisayarla iş yaparken belirli işlevlere sayısız kez erişmeniz gerekir. Bunun için genellike fareyi kullanarak menüler arasında dolaşırız. Ancak aynı işlevleri klavyeyle çok daha hızlı yapabilirsiniz. Klavye kısayolları, Not Defteri'nde metinleri kesip kopyalamadan web tarayıcınızda sekmeler arasında dolaşmaya sayısız işleve hemen ulaşmanızı sağlıyor.

Kullandığınız programın klavye kısayollarını bilmiyorsanız veya bulmakta zorlanıyorsanız, Defkey.com bu konuda size yardımcı oluyor. Hem programların hem de popüler oyunların tuşlarına yer veren web sitesi, sevdiğiniz programın klavye kısayollarını liste halinde size sunuyor.

Sitenin eşsiz bir işlevi, kısayollara tıklayarak, aynı kısayolun hangi programlarda, hangi amaçla kullanıldığını görebilmeniz. Örneğin Firefox'un kısayollarına bakarken Ctrl + H'nin üzerine tıklayarak, bu kısayolu kullanan diğer tüm programları listeleyebiliyorsunuz.

Defkey.com sadece Türkçe olarak değil, aynı zamanda İngilizce olarak hizmet veriyor.