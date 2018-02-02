İHA'nın haberine göre, 2011 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster, ölümünün 7'nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarının başında anıldı.



Anma törenine anne Hatice Foster ile merhum oyuncunun yakınları ve arkadaşları katıldı. Anma töreninde Defne Joy Foster'ın mezarı başında toplanan yakınları dualar etti.



Törende, anne Hatice Foster'ın kızının mezarının başında ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Anne Foster, daha sonra ağlayarak kızının mezar taşına sarıldı. Uzun süre kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster'ı yakınları teselli etti.



"ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN"



Kızının ölüm 7'inci ölüm yıl dönümünde mezarının balına gelen anne Hatice Foster, "Çok üzgünüm, Allah baş düşmanımın başına vermesin" diye konuştu.

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