2 | 10

KOMİK OLUYORSUNUZ

HT Magazin'den Nuri Altuntaş ile Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Cem Yılmaz’ın ardından evden ayrılan ve panik nedeniyle otoparktan çıkarken park halinde bir otomobile çarpan Defne Samyeli, “Cem Bey’le beraber misiniz?” sorusuna, “Arkadaşlar, komik oluyorsunuz” diye yanıt verdi.