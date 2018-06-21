Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Ahu Yağtu, oğlu Kemal ile çıktığı Londra tatilinden önceki gün döndü. Eski manken, Kemal’i babasıyla hasret gidermesi için Cem Yılmaz’ın Levent’teki ofisine götürdü. Sabah saatlerinde ofise gelen Yağtu, Kemal’i bıraktıktan sonra oradan ayrıldı.

Yağtu’dan 2 saat sonra bu kez ünlü komedyenle aşk yaşayan Defne Samyeli ofise geldi. Yılmaz sevgilisini oğlu Kemal’le tanıştırdı. 1 saat ofiste kalan Samyeli’ye giderken Yılmaz arabasına kadar eşlik etti.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli’ye arabasına kadar eşlik etti.

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Ahu Yağtu ilerleyen saatlerde Bebek’te objektife takıldı. İş görüşmesine gittiğini belirten Yağtu, ”Ben sokak röportajı yapmam” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.