Birçok kanalda haber sunuculuğu ve birçok gazetede köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli, hem Google'da hem de sosyal medyada ilgi gören isimler arasında yer alıyor. Peki Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında?

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı. 1991 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Samyeli, ardından haberciliğe başladı. Bir süre boyunca Kanal D ana haber bülteninde sunuculuk yapan Defne Samyeli, yaptığı haber sunumuyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür.

Defne Samyeli, sırasıyla Milliyet gazetesi köşe yazarlığı, SHOW TV ana haber editörlüğü, SHOW TV ana haber sunuculuğu ve Güneş gazetesi köşe yazarlığı yapmıştır.

2010 yılının Mayıs ayından itibaren bir süre boyunca "Defne Her Şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Yaptığı röportajlar ile Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Samyeli, 3 Ocak 2015'te gazeteden ayrılmıştır.

Aynı zamanda 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan Babam Sınıfta Kaldı dizisinde Çiğdem rolünü ve 2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Asya/Zeynep karakterini canlandırmıştır.

Öte yandan 45 yaşındaki Defne Samyeli'nin 1994 yılında çıkardığı "Tek Başına" albümü ve 2015 yılında çıkardığı "Son Arzum" adlı bir single çalışması da bulunmaktadır.

defne samyeli

Defne Samyeli kimdir?

Defne Samyeli kaç yaşında?