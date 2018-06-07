Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşk tatiline çıktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin aşkları tam gaz devam ediyor. Ünlü çift tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Birliktelikleriyle magazin gündemine oturan ve aynı evde yaşama kararı aldıkları konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz çifti, tatil sezonunu açtı