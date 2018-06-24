Degerfors - Falkenbergs FF maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında Degerfors ile Falkenbergs FF, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Degerfors 19 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Falkenbergs FF 30 puanda ve 1. sırada. Degerfors son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Falkenbergs FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 259. İddaa'da Degerfors kazanır 2.35, berabere biter 3.00, Falkenbergs FF kazanır 2.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Degerfors son hafta oynanan Syrianska FC maçında 3-1 kazandı.

Falkenbergs FF, IK Frej Taby karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Degerfors, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Degerfors, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Falkenbergs FF, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Falkenbergs FF 18 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.