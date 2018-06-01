Degerfors - IFK Varnamo maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında Degerfors ile IFK Varnamo, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Degerfors 15 puanla 7. sırada, IFK Varnamo 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Degerfors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. IFK Varnamo son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 238 kodlu maçı oynayanlar; Degerfors galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, IFK Varnamo galibiyet oranı 3.40. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Degerfors son hafta oynanan Syrianska FC maçında 3-1 kazandı.

IFK Varnamo ise Örgryte karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Degerfors, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

IFK Varnamo, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IFK Varnamo 1 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.