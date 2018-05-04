Degerfors - Örgryte sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında Degerfors ile Örgryte, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Degerfors 7 puanla 10. sırada, Örgryte 13 puanla 2. sırada bulunuyor. Degerfors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Örgryte son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 320 kodlu maçı oynayanlar; Degerfors galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Örgryte galibiyet oranı 2.40. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Degerfors önceki hafta Syrianska FC mücadelesinde 3-1 kazandı.

Örgryte ise IFK Varnamo karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Degerfors, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Örgryte, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örgryte 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.