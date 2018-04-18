Almanya'daki Ruegen Ada'sında değersiz bir alüminyum bulduğunu düşünen amatör bir arkeologla 13 yaşındaki çocuk, aslında Danimarka Kralı Harald "Mavi diş" Gormsson'un hazinesini keşfetti.

Bu önemli keşfi, amatör arkeolog Rene Schoen ve 13 yaşındaki öğrencisi Luca Malaschnitschenko yaptı. İkili, ocak ayında bölgede metal detektörlerle arama yaparken, önce değersiz bir alüminyum sandıkları bir parça buldu. Ancak biraz daha inceleyince bu parçanın gümüş olduğunu fark ettiler.

HAZİNEDE YOK YOK!

Haftasonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı. Hazinenin MS 958 ile MS 986 yılları arasında hüküm süren efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olduğu düşünülüyor.

Bulunan hazinede örgülü bileklikler, inciler, broşlar, Viking tanrısı Thor'un çekici şeklinde bir takı, yüzükler ve 600 kadar gümüş sikke bulunuyor.

BLUETOOTH ADINI KRAL HARALD'DAN ALMIŞTI!

Danimarka Kralı Harald mavi böğürtleni çok sevdigi ve sürekli yediği için, dişleri mavi olarak dolaşırmış. Bu nedenle kendisine İngilizce'de "mavi diş" anlamına gelen "Bluetooth" ismi takılmış.

Jim Kardach adlı mühendis, okuduğu bir kitaptan Kral Harald'ın Danimarka'yı birleştiren lider olduğunu öğrenmişti. Çalıştığı firmanın da teknolojik cihazlar arasında bağ kurmak için çalışmalar yapmasından hareket ederek bu ismi seçmişti.

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