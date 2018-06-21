Değişik zeytinyağlı yemek tarifi arıyorsanız Karadeniz'in havasını üzerinde taşıyan yeşil fasülye diblesi tam size göre. Pirinçle buluşturulan diblede fasulyeler de tane tane olur. Yenibahar gibi baharatlarla da zenginleştirebileceğiniz tarifimizi dikkatle takip edin. İşte yeşil fasülye diblesi tarifimiz...

FASÜLYE DİBLESİ KAÇ KALORİDİR?

Fasulye diblesi yemeğinin bir porsiyonuyaklaık 130 kaloridir. Dyetteyseniz pirinç yerine bulgur kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bulgur tadını sevmiyorsanız yenibahar baharatı ile daha sıcak bakacağınıza eminiz.

FASÜLYE DİBLESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo taze fasulye

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağı

3 adet domates

1 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber ya da kimyon

Nasıl Yapılır?

Fasulyeleri ayıklayıp küp küp ve ince olacak şekilde doğrayıp suya atın. Soğanaları ve domatesleri de doğrayın. Derin bir tencerenin içerisine tereyağı, zeytinyağı ve soğanları alın. Soğanlar pembeleşince önce domatesleri ardından fasulyeleri ekleyin. Azar azar su ekleyin ve pirinçleri de hesaba katmayı unutmayın. Fasulye hasşlanıp biraz rengi koyulaşında pirinç, tuz ve baharatları ekleyin. İhtiyacı varsa su ilave edin. Pirinçler şişip suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Fasulye dibleniz tüm malzemeleri ile pişince ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakın. Yaklaşık 20 dakika sonra servis edebilirsiniz.Afiyet olsun....