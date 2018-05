Özlem Avcıoğlu, HT Cumartesi'de New York'u kaleme aldı.

GÜVENLİ BİR METROPOL

1990’ların başında göreve gelen belediye başkanı Giuliani şehri uyuşturucu, fuhuş, cinayet ve hırsızlıklardan temizledi. Hatta çoğu eski New York’luya göre şehir fazlasıyla temizlendi; eski isyankâr havası kalmadı, çok turistik ve ticari oldu, ruhunu kaybetti. Bu tartışma süredursun, Giuliani’nin yerini alan belediye başkanı Bloomberg de aynı yolda devam etti. Şu anda New York, rahatça gezebileceğiniz güvenli bir metropol.

SİDNEY'DE GÖRÜLMEDEN DÖNÜLMEMESİ GEREKEN NOKTALAR...

BURADA TURİST DEĞİLSİNİZ

New York’u New York yapanlar bu şehre dışarıdan gelenler. Dünyada, kendinizi turist gibi hissetmeden dolaşabileceğiniz ender yerlerden biri. Şehre ayak bastığınız andan itibaren kendinizi New York’lu gibi hissedeceksiniz. New York’luların en büyük özelliklerinden biri; burada karşılarına çıkan hiçbir şeye şaşırmayıp sakin durmaları. Böylece ünlüler de korumaları olmadan sokakta rahatça geziyor. New York’ta her an her şey karşınıza çıkabilir ve hayatınızı tamamen değiştirebilir. Zaten bu şehre gelenler bir mucize bekledikleri için buradalar.

SANATIN DA KALBİ

New York sanatın her türünde olduğu gibi görsel sanatların en iyilerine de ev sahipliği yapıyor. Eski depo ve atölyelerin yer aldığı Chelsea bölgesinin Hudson kıyılarına yakın cadde ve sokakları bugün galeriler bölgesi. Bunun yanında Modern Sanatlar Müzesi MOMA, Çağdaş Sanatlar Müzesi Cooper Hewitt ve New Museum, Amerikan sanatçılarının işlerinin yer aldığı Whitney ve Metropolitan müzelerinde yılın her zamanı ziyarete değer iyi sergiler mevcut.

CAZİBE MERKEZİ BROOKLYN

New York dünyanın her açıdan en hızlı değişen kenti. Sadece lokantalar, kulüpler, binalar, dükkânlar değil mahalleler de değişim içinde. 1970’lerde dönüşüm projesiyle eski fabrika ve depo binaları sanatçılar tarafından atölye ve galerilere çevrilmişti. Soho 2000’lerde bir değişim daha geçirdi; galerilerin yerini Prada, Chanel, Bloomingdales gibi dev markaların mağazaları, lüks restoran ve oteller aldı. Sanatçıların yaşadığı bohem yerlerin yerine ise fiyatların el yaktığı lüks loft’lar yapıldı.

1990’ların başında gündüz bile gezmekten çekindiğiniz, et kesim mezbahalarının bulunduğu Meatpacking, bugün en cool, en pahalı, en moda yer. Bir zamanların korkulan mahallesi Harlem’de şimdi ev alma yarışı sürüyor. Eskiden Manhattan’da kiraları yüksek bulanlar ve Soho markalar tarafından işgal edilince stüdyolarını taşıyanlar Brooklyn’i tercih ediyordu. Çünkü burası daha sakin ve sessizdi. Ama 2000’lerde Brooklyn de hızla değişti; East River kıyısında Manhattan manzaralı rezidanslar yükseldi, burası gurme yemeklerin ve alternatif modanın merkezi oldu.

ZENGİN ÇİNLİLERİN ŞAŞAALI BAŞKENTİ: ŞANGHAY!

NE ZAMAN GİDİLİR?

New York’a yılın her dönemi gidilebilir. Noel günleri dışında şehir 7 gün 24 saat yaşıyor; her yer açık, canlı ve her an her şeye ulaşmanız mümkün.

ŞEHİR İÇİNDE ULAŞIM

New York’un gelişmiş bir metro sistemi var. Taksi de çok ve fiyatları uygun. Ama öğleden sonra 4-5 arası nöbet değişimi yaptıklarından, bu saatlerde taksi bulmak zor oluyor.

YAĞMURUN BAŞKENTİ LONDRA!

MİMARİ DEVRİM

Şehirde 2001’e kadar çağdaş mimarların eserleri yoktu ama o yıldan sonra bu konuda büyük değişim başladı. Manhattan bambaşka bir siluete bürünmeye devam ediyor.

HEP İNDİRİM VAR

Burada aklınıza gelebilecek her şeyi bulabilirsiniz. Yıl boyu süren indirimlerle giysi, aksesuvar, elektronik alet, bilgisayar ve fotoğrafla ilgili her şeyi çok uygun fiyatlara bulmak mümkün.