Habertürk’ün manşetine taşıdığı ‘Dehşet Çiftliği’yle ilgili soruşturma derinleştirildi. Hem tutuklanan çiftlik sahibi, hem de kız çocuklarının emniyet ve adliyedeki ifadeleri ortaya çıktı. Kız çocukları, tehditle cinsel istismara maruz kaldıklarını anlattı, çiftlik sahibi Abuzer Sayan ise “Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda kalmalarına izin verdim” deyip iddiaları reddetti.
‘KIZININ EVİNDE DE İSTİSMAR’
Mağdurlardan 17 yaşındaki bir kız emniyetteki ifadesinde, Sayan’ın çiftlikte yurttan kaçan çocukları zorla tuttuğu, istismar ettiği, çiftliğin her yerinde kameralar ve silah olduğunu anlattı. Kamera görüntüleriyle tehdit edildiğini anlatan mağdur “Çiftliğin bahçesinde ateş ettirdikten sonra verdiği mermileri alıp, ‘yanlış yaparsanız birini öldürüp olay yerinde bu mermileri bırakırım’ diye bizi tehdit etti” dedi.
17 yaşındaki bir başka kız çocuğu ise zorla tutulduğu çiftlikte Abuzer Sayan’ın kendisini başka biriyle cinsel ilişkiye zorladığını öne sürdü. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre görüntüleri kameraya kaydedip sosyal medyada yayınlamakla tehdit edildiğini anlatan kız, Sayan’ın kızına ait evde de kaldığını, orada da istismara uğradığını ifade etti.
YARDIM ETMİŞ!
İki kız çocuğunun çiftliğe gidip ‘Kalacak yerimiz yok’ dediğini ve onlara yardım etmek istediğini öne süren zanlı Abuzer Sayan emniyet, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddetti. “Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim” diyen Sayan şunları söyledi: “1 hafta kadar kaldılar. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazen gittim. Sonra annelerine teslim ettim. 10-15 gün sonra 4 kişi yanıma geldiler. ‘Yurttan kaçtık, kalacak yerimiz yok’ deyip yurtta sıkıntı yaşadıklarını söylediler. 3-4 gün kaldılar. Çiftlikte de kamera sistemi yok. Tehdit ve şantaj yapmadım. Harçlık verip gönderdim.”
Bir kız çocuğunu, kızının Sancaktepe’de bulunan evine götürdüğünü kabul eden Sayan, şunları söyledi: “Burada 1 ay kaldı ama ben kalmadım. Kızıma sorduğumda çocuğun annesiyle konuştuğunu söyledi. Annesi beni aradı, gelip teslim aldı. Daha sonra annesi ve kızı çiftliğe geldi. Kalacak yerleri olmadığı için Ataşehir’de misafir ettim. 20 gün sonunda ayrıldılar. Kız geri döndü, annesinin kendisini satacağını söyledi. Sonra polis eve gelip kızı aldı. Beni kızım, anneleri veya bilmediğim kişiler şikâyet etmiş olabilir.”
5 AYRI SUÇLAMA
Abuzer Sayan, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahla tehdit”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “şantaj” suçlarından tutuklandı.
EVİ DAHA ÖNCE DE BASILMIŞ
Tutuklanan Abuzer Sayan’ın Ataşehir’deki evine yapılan baskından önce Sultanbeyli’deki evinin de basıldığı, 2 kızın bulunduğu ortaya çıktı. Sayan bu olayla ilgili “2 kız çocuğu evimde bulundu. Avukatlarıma bu durumu anlattığımda yanlış yaptığımı, onları yurda götürmem gerektiğini söylediler. Kızlara yurda gitmelerini, iyiliğim karşısında zor durumda kalmak istemediğimi söyledim. Kendilerini gönderdim” dedi. Sayan, meraklı olduğu için de silah ve mermileri bulundurduğunu ileri sürdü.
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