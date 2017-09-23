DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Vardan istifa etti

Ekonomi Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır yürüten Ömer Cihad Vardan'ın görevi bırakması ile ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) üç yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ömer Cihad Vardan'ın, şahsi nedenlerle görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Nail Olpak’ın getirilmesine karar verdiği açıklandı.
Zeybekci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini özel sektör-kamu iş birliği ve tüm paydaşların katkılarıyla eşgüdümlü yönetmek üzere tasarlanan DEİK’te 2014 yılından bu yana yeniden yapılanma sürecine yönelik faaliyetlerin devam ettirildiğini vurguladı. Bakan Zeybekci, "DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Ömer Cihad Vardan'a şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerde başarılar diliyorum" diye konuştu.
Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile güçlenen DEİK’in tüm kurucu kuruluşlar için önemli bir platform olduğunu, birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşta önemli görevleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiren Nail Olpak’ın DEİK’te de önemli hizmetler yapacağına inandığını da ifade etti.
- DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
- nihat zeybekci
- Ömer Cihad Vardan
- nail opak
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