En özel kutlama!

Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Kolombiya’nın düellosu nefesleri kesti. İngilizler öne geçti, Güney Amerikalılar son anda yakaladı. Penaltıların bahtsız takımı olan Ada ülkesi, bu kez şanssızlığı kırdı, kaleci Pickford’un tarihi kurtarışı sonrası çeyrek finale çıkıp İsveç’in rakibi oldu. İngiltere'nin yıldız ismi Dele Alli maç sonrası galibiyet sevincini tribündeki kız arkadaşı Ruby Mae'nin yanına giderek kutladı...