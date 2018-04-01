Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldiler.

Maçın ilk golü 30. dakikada Chelsea'nin İspanyol yıldızı Alvaro Morata'dan geldi. Tam ilk yarı bitecekken Tottenhamlı Christian Eriksen sahneye çıktı ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli, 62. ve 66. dakikada attığı gollerle bir anda Kuzey Londra temsilcisini 3-1 öne geçirdi.

DELE ALLI'DEN 2 DAKİKA 2 GOL!

1-0 mağlubiyetten maçı 66. dakika itibarıyle 3-1'lik galibiyete getiren Tottenham, maçın geri kalanında da kalesinde gol görmedi ve 5. sırada rakibiyle arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Tottenham aldığı bu kritik 3 puanla birlikte 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve 64 puanda haftayı kapattı. Chelsea ise 56 puanda ve 5. sırada kaldı.