Delfin - River Plate maçı ne zaman?

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Delfin ile River Plate, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. Delfin 25 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken River Plate 15 puanda ve 10. sırada. Delfin son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 220. İddaa'da Delfin kazanır 0.00, berabere biter 0.00, River Plate kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Delfin son hafta oynanan Clan Juvenil maçında 3-3 berabere kaldı.

River Plate, LDU-Quito karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Delfin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Delfin, kendi sahasında 20 gol attı, 12 gol yedi.

River Plate, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. River Plate, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.