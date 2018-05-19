Delfin - Tecnico Universitario maç önü

Delfin ve Tecnico Universitario, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. 19 puanlı Delfin 6. sırada bulunuyor, Tecnico Universitario 9 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Delfin, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tecnico Universitario son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 321. İddaa'da Delfin kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Tecnico Universitario kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Delfin önceki hafta Olmedo mücadelesinde 2-0 kazandı.

Tecnico Universitario ise LDU-Portoviejo maçında 2-0 kazandı.

Delfin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Delfin, kendi sahasında 12 gol attı, 9 gol yedi.

Tecnico Universitario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tecnico Universitario, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.