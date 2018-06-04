Delfin - Universidad Catolica maçı öncesi rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Delfin ile Universidad Catolica, 05 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:15. Maç öncesi Delfin 22 puanla 5. sırada, Universidad Catolica 30 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Delfin, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Universidad Catolica, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 426. İddaa'da Delfin kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Universidad Catolica kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Delfin son hafta oynanan Clan Juvenil maçında 3-3 berabere kaldı.

Universidad Catolica, Barcelona SC karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Delfin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Delfin, kendi sahasında 15 gol attı, 10 gol yedi.

Universidad Catolica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Universidad Catolica, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.