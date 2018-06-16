Deloitte 'Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri'ni seçiyor

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri Programı’nda şirketler, iş ve akademi dünyasının temsilcilerinden oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirilecek. Ali Koç’un başkanlık görevini üstleneceği jüride; Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Hamdi Akın, Hanzade Doğan Boyner, Lucien Arkas, Umran İnan ve Ümit Boyner gibi isimler yer alacak. Koç Üniversitesi’nin akademik desteği ile Türkiye’de bu sene ilk kez düzenlenecek En İyi Yönetilen Şirketler programı kapsamında Deloitte, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile de iş ortaklığı yapıyor.

Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, başta Kanada olmak üzere birçok ülkede başarıyla yürütülen ‘En İyi Yönetilen Şirketler programını “Türkiye de de başlatmaktan Deloitte Türkiye olarak büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Programın Türk şirketlerinin dünyada kabul edilen en iyi yönetim mekanizmaları çerçevesinde başarısı ispatlanmış bir metodoloji ile değerlendireceklerini eklerken “Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz programımız ile başarılı Türk şirketlerin uluslararası iyi yönetim mekanizmalarını baz alarak yüksek performanslı ve kaliteli bir yönetim performansını başarma ve sürdürülebilir kılma potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan “şirket koç” larımızın finalist şirketlerle yüz yüze yapacağı oturumların şirketlere farklı bir bakış açısı kazandıracağına inanıyoruz. Finalist olmaya hak kazanan ve 360 derece analizlerle inceleyeceğimiz finalist şirketler, iş ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerinin mentorluğunda çalışacaklar. Son olarak bağımsız jürimiz şirketleri strateji, yetkinlik, adanmışlık ve finansal performans kriterleri çerçevesinde değerlendirecek. Programın şirketlere hem koçluk süreci hem de değerlendirme safhasında büyük bir değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Programa katılan ve finalist olmaya hak kazanan şirketler, Deloitte Private müdür ve üzeri seviye yöneticileri arasından seçilmiş ve bu konuda eğitim almış şirket koçları ile çalışacaklar. Şirketler kendileri için özel olarak atanan koçlar ile bir araya gelerek kendilerini anlatacak ve kurumsal olgunluk seviyeleri hakkında bir geri bildirim alacaklar. Bu firmalara değer katacağına inandığımız program süresince firmalar birbirlerinden öğrenebilecekleri ve tecrübelerini paylaşabilecekleri saygın bir iş platformunda bir araya gelmiş olacaklar. Bağımsız bir değerlendirme sonucunda ödüllendirilen firmalar ise 2 yıl boyunca Best Managed Companies of Turkey logosunu kullanabilecekler.

KİMLER NASIL BAŞVURABİLİR?

Programa katılmak isteyen şirketlerin en az beş yaşında, yıllık 20 milyon TL’nin üzerinde ciro ile 25 ve üzeri çalışana sahip olmaları; bunun yanı sıra halka açık olmamaları ve hisselerinin en az %60’ının ya da kontrollerinin Türkiye’de kurulu şirket ve şahıslara ait olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan şirketler aday olabilmek için Best Managed Companies web sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurabilecekler. İkinci aşamada ise başvuruda bulunan şirketler Deloitte koçlarının eşliğinde strateji, yetkinlik, adanmışlık ve finansal performans kriterlerine göre değerlendirilecekler.

Eylül ayına kadar devam edecek ikinci aşama sonrasında ise bağımsız jüri, finalist şirketleri uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamalar çerçevesinde hazırlanan sonuçlara göre değerlendirerek, bu unvana hak kazanan şirketleri belirleyecek. Başarılı olan şirketler Ekim ayının sonunda bilgilendirilerek; 26 Kasım’da gerçekleşecek Gala Gecesi ile ödüllerine kavuşacaklar.