Münir Özkul'un hastalığı Demans nedir?

Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul hayatını kaybetti. Usta isim Özkul, bir süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. Münir Özkul, 93 yaşında hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Peki Münir Özkul'un hastalığı Demans hastalığı nedir?

Demans (Bunama), bellek ve dil yetileri, soyut düşünme, yargılama gibi zihinsel işlevlerde görülen edinilmiş, süreğen bir yetersizlik durumudur.

İnsan ömrü uzadıkça demans sıklığı artar. 60 yaş üstünde en önde gelen yeti yitimi nedenidir. 65 yaşında risk yüzde 5 iken, her 5 yılda risk ikiye katlanmaktadır, 85 yaş üzerinde yüzde 40-50’ye ulaşmaktadır. Yaşlı insanların sık sık unutkanlıktan şikayetçi olduğu bilinen bir gerçek. Bu durum yaşlı yakınları tarafından çoğunlukla yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilse de yaşlılarda unutkanlığın birçok tıbbi sebebi olabilir. Bunamanın en yaygın nedeni olan Alzheimer hastalığı yaşlılarda unutkanlığın önemli sebeplerinden birisidir.

DEMANS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demansın ileri dönemlerinde giyinip soyunma, yemek yeme gibi günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanabilir. Demans hastalarında belli dönemlerde huzursuzluk, agresif davranışlar, inatçılık ve şüphe gibi davranışsal ve psikotik belirtiler de görülebilir. İleri evrelerde hasta yakınlarını tanıyamaz, konuşması azalır ve bozulur. Demansın son evresinde oral alımı bozulan hasta yatağa bağımlı hale gelir.

* Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri

* Doğru sözcükleri bulmakta zorluk çekme

* Ruh halindeki ani değişiklikler

* Apati: Kayıtsızlık, moralsizlik ve güvensizlik

* Normal günlük işleri tamamlama da zorluk çekme

* Karışıklık, kişilerin yüzlerini ve isimlerini hatırlamakta zorlanma

* Hikayeleri ve olayları takip etme zorluğu

* Başarısız bir yön duygusu, sık sık yolunu kaybetme

* Tekrarlayan davranışlar, aynı soruları tekrar sorma veya aynı şeyi tekrar anlatma

* Değişime uyumsuzluk, bir şeyi neden yaptığını unutma ve panik olma hali

DEMANS NEDENLERİ NELERDİR?

Unutkanlık gibi bilişsel kayıplar ileri yaşa bağlı da ortaya çıkabilmektedir. Yaşa bağlı bilişsel yıkım denilen bu durum, ileri yaşın beyinde neden olduğu sinir hücresi harabiyeti sonucu ortaya çıkan selim bir durumdur, bunama değildir. Hipotiroidizm gibi tiroid fonksiyon bozuklukları, kansızlık, vitamin B12 ve folik asit eksiklikleri ile bazı diğer tıbbi durumlar da yaşlılarda unutkanlığın nedenlerindendir. Sonuç olarak yaşlılarda görülen unutkanlık şikayetinin ciddiye alınması gerekir. Unutkanlığın altında yatan tibbi nedenlerin ortaya çıkarılması için hasta yakınları ile sıkı işbirliği gerekir. Titiz değerlendirmeler sonucu saptanan ‘unutkanlığın nedenine’ yönelik önlemler alınmalıdır.

DEMANS İLE ALZHEIMER AYNI ŞEY Mİ?

İkisinin arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir; her demans Alzheimer hastalığı değildir ama her Alzheimer hastalığı demanstır. Alzheimer hastalığı dışında demansa neden olan bir çok hastalık ve durum vardır.

DEMANS TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Bazı nedenlere bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir. Bunlar arasında hipotiroidi, hidrosefali, depresyon, vitamin eksiklikleri yer alır. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp, amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.

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