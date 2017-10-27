DeMarcus Cousins'tan Sacramento Kings'e 41 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) New Orleans Pelicans, DeMarcus Cousins'in üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Sacramento Kings'i 114-106 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişme içinde geçen mücadelesinde New Orleans Pelicans, deplasmanda Sacramento Kings'i 114-106 yendi.

Pelicans'ta DeMarcus Cousins eski takımı Kings'e karşı 41 sayı ve 23 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Jrue Holiday 20, Jameer Nelson ise 18 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon sadece bir galibiyeti bulunan Kings'te en skorer isim, oyuna sonradan girerek 14 sayı kaydeden De'Aaron Fox oldu.

BULLS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Chicago Bulls, sezonun ilk galibiyetini konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 91-86 yenerek elde etti. Bulls'ta Robin Lopez 16 sayıyla takımın en skoreri olurken, David Nwaba 15 sayı ve 11 ribaunt, Lauri Markkanen 14 sayı ve 12 ribaunt, Justin Holiday ise 13 ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Sezonun dördüncü mağlubiyetini alan Hawks'ta Marco Belinelli 23, Kent Bazemore 16 sayı, Mike Muscala ise 14 sayı ve 10 ribauntla oynarken, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise süre almadı.

CLIPPERS SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE KAZANDI

Sezonun formda takımı Los Angeles Clippers, günün en çekişmeli mücadelesinde konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı Blake Griffin'in son saniye üçlüğüyle 104-103 mağlup etti.

Bu sezon 4 maçını da kazanan Clippers'ta Griffin 25 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Austin Rivers ve Danilo Gallinari 16'şar sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

Damian Lillard'ın 25 sayı ve 6 asist, CJ McCollum'un 23 sayılık performansları, Blazers'ın sezonun ikinci mağlubiyetini almasına engel olamadı.

SONUÇLAR

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 91-86

Memphis Grizzlies-Dallas Mevericks: 96-91

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 89-96

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 103-104

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 106-114

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