Demba Ba'dan Beşiktaş'a yeşil ışık...

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Demba Ba, "Kısa süre içerisinde Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem olacak. Beşiktaş'ta tekrar oynamak güzel olur ama transferim için bir şey söyleyemem. Neler olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.